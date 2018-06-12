В Украине до конца года дважды пересчитают пенсии

Из-за изменений социальных стандартов перерасчет пенсий запланирован на 1 июля и в декабре.

Пенсионный фонд в 2018 году дважды осуществит перерасчет пенсий. Об этом говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда.

“С 1 июля планируется два перерасчета, поскольку изменятся социальные стандарты, изменится минимальная пенсия. Также изменится и максимальная пенсия, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов, и пенсия донорам“, — говорится в сообщении. Следующий перерасчет будет проведен в декабре этого года.