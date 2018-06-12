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Фронтовая Горловка: в понедельник было относительно тихо

Вторник, 12 июня, 2018

В течение дня в окрестностях города периодически стреляли, но меньше обычного.

Так, во второй половине дня местные жители сообщали об отдаленных звуках войны на юго-западе (скорее всего были слышны бои в районе авдеевской промзоны), а после наступления темноты «шумел» север и северо-восток.

Кроме того, ночью горожане слышали шум передвигающейся по центральным дорогам военной техники. Как утверждают очевидцы, периодически гул стоял очень сильный, проезжали как грузовики, так и гусеничная техника.

Также 11-го июня неспокойно было под Донецком. В первой половине дня были ранены три человека в Куйбышевском района. Продолжали стрелять возле Авдеевки и Песков, Новотроицкого и Докучаевска, на мариупольском направлении — от Талаковки и Пикуз (бывшее Коминтерново) до Саханки и Широкино. На Луганщине наиболее напряженная обстановки сохраняется в районе Новотошковского.

 

 



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