В Берлине встретились главы МИД «нормандской четверки»

В переговорах, которые длились 4,5 часа, участвовали министры иностранных дел Хайко Маас (Германии), Сергей Лавров (России), Павел Климкин (Украины) и Жан-Ив Ле Дриан (Франции).

В ходе встречи удалось обсудить ряд шагов, обеспечивающих прекращение огня на Донбассе, о чем уже сообщили ряд интернет-изданий.

«Мы достигли соглашения по ряду вопросов, которые я сейчас кратко представлю. Стороны в очередной раз признали необходимость режима прекращения огня. К этому относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий, – заявил глава МИД Германии.

Напомнил Хайко Маас и о беспрепятственном доступе наблюдателей миссии ОБСЕ.

«Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то мы поручили нашим политическим директорам провести дальнейшие консультации по этим вопросам в течение следующей недели», – сказал он.

По словам представителя Франции, встреча глав МИД «четверки» в Берлине позволила придать новую позитивную динамику переговорам в «нормандском формате», которая, по его мнению, позволит прийти к мирному решению.

Ле Дриан также заявил, что Париж и Берлин готовы работать над параметрами миссии ООН в зоне вооруженного конфликта.

Прокомментировал итоги встречи и министр украинского МИДа Павел Климкин.

«Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня снова собрались после определенной паузы, в том, что у нас сегодня была реальная дискуссия с возможностью обсудить ряд вопросов», – заявил он.

«Вторая хорошая новость заключается в том, что у нас было реальное обсуждение вопросов освобождения наших политических заключенных и заложников, и формата миротворческой миссии. Это была дискуссия по вопросам, которые никогда не обсуждались в «нормандском формате».

Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, не только о заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения, в чем заключается разница в наших позициях», – подчеркнул Климкин.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о личной встрече с украинским министром.

«В ходе приема перед ужином, мы с ним обсудили вопросы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Порошенко. Обсудили в том числе вопрос обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ на Донбассе», – заявил он

В комментариях Лавров также отметил, что в ходе переговоров «нормандской четверки» обсуждались освобождение заложников, введение на Донбасс миротворцев, экономические и политические вопросы, прекращение огня и разведение сил и средств в Станице Луганской.