В Берлине встретились главы МИД «нормандской четверки»

Вторник, 12 июня, 2018
В переговорах, которые длились 4,5 часа, участвовали министры иностранных дел Хайко Маас (Германии), Сергей Лавров (России), Павел Климкин (Украины) и Жан-Ив Ле Дриан (Франции).
В ходе встречи удалось обсудить ряд шагов, обеспечивающих прекращение огня на Донбассе, о чем уже сообщили ряд интернет-изданий.
«Мы достигли соглашения по ряду вопросов, которые я сейчас кратко представлю. Стороны в очередной раз признали необходимость режима прекращения огня. К этому относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий, – заявил глава МИД Германии.
Напомнил Хайко Маас и о беспрепятственном доступе наблюдателей миссии ОБСЕ.
«Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то мы поручили нашим политическим директорам провести дальнейшие консультации по этим вопросам в течение следующей недели», – сказал он.
По словам представителя Франции, встреча глав МИД «четверки» в Берлине позволила придать новую позитивную динамику переговорам в «нормандском формате», которая, по его мнению, позволит прийти к мирному решению.
Прокомментировал итоги встречи и министр украинского МИДа Павел Климкин.
«Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня снова собрались после определенной паузы, в том, что у нас сегодня была реальная дискуссия с возможностью обсудить ряд вопросов», – заявил он.
«Вторая хорошая новость заключается в том, что у нас было реальное обсуждение вопросов освобождения наших политических заключенных и заложников, и формата миротворческой миссии. Это была дискуссия по вопросам, которые никогда не обсуждались в «нормандском формате».
Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, не только о заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения, в чем заключается разница в наших позициях», – подчеркнул Климкин.
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о личной встрече с украинским министром.
«В ходе приема перед ужином, мы с ним обсудили вопросы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Порошенко. Обсудили в том числе вопрос обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ на Донбассе», – заявил он
В комментариях Лавров также отметил, что в ходе переговоров «нормандской четверки» обсуждались освобождение заложников, введение на Донбасс миротворцев, экономические и политические вопросы, прекращение огня и разведение сил и средств в Станице Луганской.