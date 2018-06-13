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Около 4 тысяч человек пропало без вести с начала конфликта на Донбассе

Среда, 13 июня, 2018

Харьковская правозащитная группа подготовила доклад о пропавших без вести на Донбассе — данные о пропавших гражданах Украины в разных государственных органах существенно отличаются.

Так, по данным Нацполиции Украины в период с апреля 2014 года до начала 2017 года на подконтрольной территории Донецкой области пропало 2727 человек, судьба 1053 из них неизвестна.

По данным Военно-гражданской администрации Луганской области на подконтрольной территории разыскиваются 1205 человек, судьба 572 из них неизвестна.

По данным общественной организации «Мирный берег» за все время боевых действий пропало 2878 человек, из них — 1397 гражданских, 1425 военнослужащих, 56 детей. На конец мая 2018 года пропавшими значатся 1148 человек, из них — 150 военнослужащих, 998 — гражданских, в том числе — 33 ребенка.

Что касается пропавших без вести на неподконтрольной территории, то данных о них в базе МВД Украины нет.

По данным «уполномоченного по правам человека», так называемой «ДНР» Дарьи Морозовой 509 человек зарегистрированы как пропавшие без вести по состоянию на конец июля 2017 года.

ДонПресс

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