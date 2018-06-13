Фронтовая Горловка: вечером вновь стреляли

12 июня о боевых действиях горловчане сообщали вечером.

Первая половина дня прошла спокойно и об отдаленном, но мощном взрыве на западе они написали около 15 час. Это был единичный случай, но вечером бои на окраинах Горловки все же возобновились. После 19 час. «проснулся» юго-запад, где неспокойно было в стороне Верхнеторецкого, Троицкого, Широкой Балки и Озеряновки. К 20 час. активизировалось также светлодарское направление. После 22 час. местные жители сообщили о применении тяжелого, а вскоре город потряс одиночный мощный «бах» а спустя пару минут еще раз. Как утверждали пользователи соцсетей, «сработало ПВО». Не стихло и после полуночи — еще некоторое время продолжались бои на юго-западе.

Уже сегодня утром стреляли на северо- и юго-западе.

Во вторник боевые действия также по-прежнему активно велись вблизи Новотроицкого и Докучаевска, на востоке от Мариуполя, под Новотошковским.