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Фронтовая Горловка: вечером вновь стреляли

Среда, 13 июня, 2018

12 июня о боевых действиях горловчане сообщали вечером.

Первая половина дня прошла спокойно и об отдаленном, но мощном взрыве на западе они написали около 15 час. Это был единичный случай, но вечером бои на окраинах Горловки все же возобновились. После 19 час. «проснулся» юго-запад, где неспокойно было в стороне Верхнеторецкого, Троицкого, Широкой Балки и Озеряновки. К 20 час. активизировалось также светлодарское направление. После 22 час. местные жители сообщили о применении тяжелого, а вскоре город потряс одиночный мощный «бах» а спустя пару минут еще раз. Как утверждали пользователи соцсетей, «сработало ПВО». Не стихло и после полуночи — еще некоторое время продолжались бои на юго-западе.

Уже сегодня утром стреляли на северо- и юго-западе.

Во вторник боевые действия также по-прежнему активно велись вблизи Новотроицкого и Докучаевска, на востоке от Мариуполя, под Новотошковским.



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