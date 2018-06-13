В МинВОТ заявили о разрушениях дамбы на фенольном заводе. В «ДНР» информацию опровергают

Как сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на данные экологического отчета о ситуации на Донбассе, пробы поверхностных вод в регионе показали высокий уровень загрязненности.

Согласно информации, шахтные воды выходят на поверхность, портится питьевая вода, происходит проседание почвы и заболочивание.

Подчеркивается, что под Горловкой из-за почти полного заполнения произошло частичное разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода Торецка, где хранится 270 т химических отходов.

На это сообщение отреагировали в «ДНР».

«Дамба фенольного завода с 2014-го года находится в аварийном состоянии из-за боевых действий. Никаких новых разрушений с тех пор никто не фиксировал», — говорится в сообщении.

В самопровозглашенной республике намекнули, что режима прекращения огня на время проведения ремонта дамбы не дадут: «информационный вброс о разрушении дамбы нацелен на принуждение Донецка обеспечить режим тишины без выполнения Киевом своих обязательств».