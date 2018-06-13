Кабинет министров отправил Жебривского в отставку

На сегодняшнем заседании правительства было принято решение об увольнении Павла Жебривского с должности председателя ДонВГА.

Таким образом, Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины об увольнении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Отмечается, что он уволен по собственному желанию.

Как сообщили СМИ, Жебривский лично попросил об отставке во время встречи с Порошенко. Президент ее принял.

Чем теперь будет заниматься экс-губернатор Донецкой области пока неизвестно, но в интернет-изданиях уже озвучены варианты. Одни, со ссылкой на свои источники, утверждают, что он станет заместителем генпрокурора, другие уверены, что он возглавит Антикоррупционный суд, а третьи считают, что причиной увольнения стали приближающиеся президентские и парламентские выборы.

Напомним, Павел Иванович стал председателем ДонВГА 11 июня 2015 года, т.е. пробыл на этой должности ровно три года.