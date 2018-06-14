О чем договорились в Минске?

В среду, 13-го июня, в столице Беларуси состоялась очередная встреча Трехсторонней контактной группы.

Напомним, накануне в Берлине прошло заседание министров иностранных дел «нормандской четверки», на котором обсуждалась реализация минских соглашений.

В Минске говорил об этом и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, минские договоренности остаются незыблемыми.

«Я уверен, что активизация «нормандского формата» на разных уровнях даст значимый политический импульс и нашей работе здесь, в Минске», — сказал он.

В ходе общения с журналистами Сайдик отметил уменьшение числа жертв — их общее число жертв сократилось на 55 %, число погибших — на 37 %.

«Но даже одна человеческая жертва — это слишком много, и к сожалению, в этом году детей на одного ребенка больше, чем в прошлом», — подчеркнул дипломат.

Также поднималась тема восстановления качественной мобильной связи на неподконтрольных территориях Донбасса, но добиться какого-либо прогресса не удалось.

Пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в ТКГ, Дарка Олифер сообщила, что предложения украинской стороны по прекращению огня, отведению тяжелого вооружения от линии фронта и создании в самых «горячих» точках свободных от оружия зон по-прежнему отвергаются оппонентами.

«Все эти вопросы категорически не были восприняты в первую очередь российской стороной», — написала она в Facebook.

По ее словам, РФ также не захотела предоставить гарантии безопасности для ДФС, напомнив, что, согласно договоренностям, данный объект должен находиться под контролем ВСУ.

Отметила Олифер и наращивание вооружения в районе Станицы Луганской, где как раз должно происходить обратное.

«Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти при условии соблюдения со стороны ОРДЛО семидневного периода тишины», — подчеркнула она, уточнив, что сейчас наблюдается военная активность в рамках участков, где разведение должно было состояться раньше.

«В р-не Золотого НВФ ОРДЛО проводят минирование, установили зенитную установку; в р-не Петровского оборудованы укрепленные пулеметы и минометные позиции, отсюда ВСУ были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов», — говорится в сообщении.

В «ДНР» заявили с точностью до наоборот, обвинив ВСУ в появлении в указанных районах все новых вооружений.

Обсуждалось и освобождение заложников, где также дальше заявлений дело не продвинулось.

Тем не менее, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что омбудсмены России и Украины в ближайшее время планируют посещения заключенных в обеих странах.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске запланировано на 27 июня.