Фронтовая Горловка: в среду бои продолжились

13-го июня местные жители снова сообщали о боевых действиях в окрестностях города.

По их словам, активно они велись во второй половине дня. Так, около 16 час. тяжелое применялось в районе Зайцево, затем шумно стало и на северо-востоке и юго-западе. По состоянию на 21 час. «воевали» все окраины на западе и севере.

После полуночи очевидцы сообщали о продолжающемся стрелковом бое на юго-западе, а позднее (ближе к 2 и 4 час.) несколько раз на этом направлении гремели серии «бахов».

Весь день шли бои и у Донецка — под Марьинкой, на участке от Ясиноватой до Авдеевки, не стихали они и на луганском, и на мариупольском направлениях.