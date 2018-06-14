Календарь игр чемпионата мира по футболу

Четверг, 14 июня, 2018
Сегодня, 14-го июня, в России стартует 21-й мундиаль. Предлагаем вашему вниманию календарь матчей группового турнира.
Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. 32 национальные команды были поделены на восемь групп. Две лучшие из квартета продолжат свое участие в серии плей-офф, начиная с 1/8 финала.
Группа А
14 июня, 18.00, Россия — Саудовская Аравия
15 июня, 15.00, Египет — Уругвай
19 июня, 21.00, Россия — Египет
20 июня, 18.00, Уругвай — Саудовская Аравия
25 июня, 17.00, Уругвай — Россия
25 июня, 17.00, Саудовская Аравия — Египет
Группа В
15 июня, 18.00, Марокко — Иран
15 июня, 21.00, Португалия — Испания
20 июня, 15.00, Португалия — Марокко
20 июня, 21.00, Иран — Испания
25 июня, 21.00, Иран — Португалия
25 июня, 21.00, Испания — Марокко
Группа C
16 июня, 13.00, Франция — Австралия
16 июня, 19.00, Перу — Дания
21 июня, 15.00, Дания — Австралия
21 июня, 18.00, Франция — Перу
26 июня, 17.00, Дания — Франция
26 июня, 17.00, Австралия — Перу
Группа D
16 июня, 16.00, Аргентина — Исландия
16 июня, 22.00, Хорватия — Нигерия
21 июня, 21.00, Аргентина — Хорватия
22 июня, 18.00, Нигерия — Исландия
26 июня, 21.00, Нигерия — Аргентина
26 июня, 21.00, Исландия — Хорватия
Группа E
17 июня, 15.00, Коста-Рика — Сербия
17 июня, 21.00, Бразилия — Швейцария
22 июня, 15.00, Бразилия — Коста-Рика
22 июня, 21.00, Сербия — Швейцария
27 июня, 21.00, Сербия — Бразилия
27 июня, 21.00, Швейцария — Коста-Рика
Группа F
17 июня, 18.00, Германия — Мексика
18 июня, 15.00, Швеция — Южная Корея
23 июня, 18.00, Южная Корея — Мексика
23 июня, 21.00, Германия — Швеция
27 июня, 17.00, Южная Корея — Германия
27 июня, 17.00, Мексика — Швеция
Группа G
18 июня, 18.00, Бельгия — Панама
18 июня, 21.00, Тунис — Англия
23 июня, 15.00, Бельгия — Тунис
24 июня, 15.00, Англия — Панама
28 июня, 21.00, Англия — Бельгия
28 июня, 21.00, Панама — Тунис
Группа Н
19 июня, 15.00, Колумбия — Япония
19 июня, 18.00, Польша — Сенегал
24 июня, 18.00, Япония — Сенегал
24 июня, 21.00, Польша — Колумбия
28 июня, 17.00, Япония — Польша
28 июня, 17.00, Сенегал — Колумбия