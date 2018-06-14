Календарь игр чемпионата мира по футболу

Сегодня, 14-го июня, в России стартует 21-й мундиаль. Предлагаем вашему вниманию календарь матчей группового турнира.

Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. 32 национальные команды были поделены на восемь групп. Две лучшие из квартета продолжат свое участие в серии плей-офф, начиная с 1/8 финала.

Группа А

14 июня, 18.00, Россия — Саудовская Аравия

15 июня, 15.00, Египет — Уругвай

19 июня, 21.00, Россия — Египет

20 июня, 18.00, Уругвай — Саудовская Аравия

25 июня, 17.00, Уругвай — Россия

25 июня, 17.00, Саудовская Аравия — Египет

Группа В

15 июня, 18.00, Марокко — Иран

15 июня, 21.00, Португалия — Испания

20 июня, 15.00, Португалия — Марокко

20 июня, 21.00, Иран — Испания

25 июня, 21.00, Иран — Португалия

25 июня, 21.00, Испания — Марокко

Группа C

16 июня, 13.00, Франция — Австралия

16 июня, 19.00, Перу — Дания

21 июня, 15.00, Дания — Австралия

21 июня, 18.00, Франция — Перу

26 июня, 17.00, Дания — Франция

26 июня, 17.00, Австралия — Перу

Группа D

16 июня, 16.00, Аргентина — Исландия

16 июня, 22.00, Хорватия — Нигерия

21 июня, 21.00, Аргентина — Хорватия

22 июня, 18.00, Нигерия — Исландия

26 июня, 21.00, Нигерия — Аргентина

26 июня, 21.00, Исландия — Хорватия

Группа E

17 июня, 15.00, Коста-Рика — Сербия

17 июня, 21.00, Бразилия — Швейцария

22 июня, 15.00, Бразилия — Коста-Рика

22 июня, 21.00, Сербия — Швейцария

27 июня, 21.00, Сербия — Бразилия

27 июня, 21.00, Швейцария — Коста-Рика

Группа F

17 июня, 18.00, Германия — Мексика

18 июня, 15.00, Швеция — Южная Корея

23 июня, 18.00, Южная Корея — Мексика

23 июня, 21.00, Германия — Швеция

27 июня, 17.00, Южная Корея — Германия

27 июня, 17.00, Мексика — Швеция

Группа G

18 июня, 18.00, Бельгия — Панама

18 июня, 21.00, Тунис — Англия

23 июня, 15.00, Бельгия — Тунис

24 июня, 15.00, Англия — Панама

28 июня, 21.00, Англия — Бельгия

28 июня, 21.00, Панама — Тунис

Группа Н

19 июня, 15.00, Колумбия — Япония

19 июня, 18.00, Польша — Сенегал

24 июня, 18.00, Япония — Сенегал

24 июня, 21.00, Польша — Колумбия

28 июня, 17.00, Япония — Польша

28 июня, 17.00, Сенегал — Колумбия