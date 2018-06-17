В «ДНР» рассказали, какие страны сотрудничают с «ДонФростом»

Как заявил директор предприятия Константин Климов, комплектующие поставляются не только из России, но и из Европы и Азии.

Согласно опубликованной в СМИ информации, Италия, Венгрия и Южная Корея поставляют предприятию около 40% комплектующих изделий, примерно столько же приобретается в России и Беларуси. Остальные 20% — местное производство.

По словам Константина Климова, электронику в Донецке хотят заказывать из Китая.

Также отмечается, что в последнее время «ДонФросту» очень помогли российские вложения, которые в общем составили почти полмиллиарда рублей.