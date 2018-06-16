Фронтовая Горловка: за неделю скончались 47 человек, еще два покончили жизнь самоубийством

Такие печальные цифры были озвучены во время аппаратного совещания городских властей «ДНР».

В период с 4 по 10 июня в Горловке произошло два самоубийства, один несчастный случай. Скоропостижно скончались 47 местных жителя, еще три человека пропали без вести.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано более 400 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появились 8 мальчиков и 5 девочек.