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Жебривский предложил Порошенко двух кандидатов на пост главы Донецкой ОВГА

Четверг, 14 июня, 2018

Он также сообщил о запланированной встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

Бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил двух кандидатов на пост губернатора Донецкой области. Об этом он сообщил сегодня, 14 июня, на пресс-конференции в Краматорске.

«Я предоставил президенту две достойные кандидатуры», — заявил Жебривский.

Он подчеркнул, что главная задача будущего губернатора – развитие Украины в регионе.

«Я хочу, чтобы он создавал здесь Украину. Ведь Донецкая область —  это место где восходит солнце Украины».

Жебривский также сообщил о запланированной встрече с президентом Украины Петром Порошенко, на которой станет известно, какую должность в дальнейшем займет Жебривский.

Также он рассказал, что отставка – это его сознательное решение.

«Никто не готовил мою отставку. Это мое сознательное решение, и президент понял и поддержал меня», — сказал Жебривский.

Он добавил, что будет работать «в сфере, которая нужна Украине, и это будет решение президента».

«Я остаюсь в команде президента», — подытожил бывший глава Донецкой ОВГА.

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