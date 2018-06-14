Жебривский предложил Порошенко двух кандидатов на пост главы Донецкой ОВГА

Четверг, 14 июня, 2018
Он также сообщил о запланированной встрече с президентом Украины Петром Порошенко.
Бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил двух кандидатов на пост губернатора Донецкой области. Об этом он сообщил сегодня, 14 июня, на пресс-конференции в Краматорске.
«Я предоставил президенту две достойные кандидатуры», — заявил Жебривский.
Он подчеркнул, что главная задача будущего губернатора – развитие Украины в регионе.
«Я хочу, чтобы он создавал здесь Украину. Ведь Донецкая область — это место где восходит солнце Украины».
Жебривский также сообщил о запланированной встрече с президентом Украины Петром Порошенко, на которой станет известно, какую должность в дальнейшем займет Жебривский.
Также он рассказал, что отставка – это его сознательное решение.
«Никто не готовил мою отставку. Это мое сознательное решение, и президент понял и поддержал меня», — сказал Жебривский.
Он добавил, что будет работать «в сфере, которая нужна Украине, и это будет решение президента».
«Я остаюсь в команде президента», — подытожил бывший глава Донецкой ОВГА.