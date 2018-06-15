Фронтовая Горловка: вечером вновь было неспокойно

Местные жители продолжают сообщать о боевых действиях в окрестностях города.

Громко было еще до обеда, но в соцсетях горожан «успокаивали» тренировками на полигоне. Вторая половина четверга началась с обстрела района Зайцево из гранатометов, также применялось стрелковое и крупнокалиберное вооружение.

Следующие тревожные сообщения поступили уже вечером. Ближе к 20 час. неспокойно стало на западе/северо-западе, где в течение часа также активно стреляли из гранатометов и пулеметов.

В дальнейшем, практически до полуночи не затихал север: сначала «шумела» сторона Зайцево, а позднее — светлодарское направление.

14-го июня продолжались бои под Донецком (Ясиноватая, Авдеевка, аэропорт), Мариуполем (от Пикуз до Широкино), на Луганщине (севернее Первомайска и Стаханова).