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Фронтовая Горловка: вечером вновь было неспокойно

Пятница, 15 июня, 2018

Местные жители продолжают сообщать о боевых действиях в окрестностях города.

Громко было еще до обеда, но в соцсетях горожан «успокаивали» тренировками на полигоне. Вторая половина четверга началась с обстрела района Зайцево из гранатометов, также применялось стрелковое и крупнокалиберное вооружение.

Следующие тревожные сообщения поступили уже вечером. Ближе к 20 час.  неспокойно стало на западе/северо-западе, где в течение часа также активно стреляли из гранатометов и пулеметов.

В дальнейшем, практически до полуночи не затихал север: сначала «шумела» сторона Зайцево, а позднее — светлодарское направление.

14-го июня продолжались бои под Донецком (Ясиноватая, Авдеевка, аэропорт), Мариуполем (от Пикуз до Широкино), на Луганщине (севернее Первомайска и Стаханова).



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