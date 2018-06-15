В матче-открытии ЧМ-2018 Россия разгромила Саудовскую Аравию

Пятница, 15 июня, 2018
Чемпионат мира по футболу стартовал в Москве на стадионе «Лужники».
Хозяевам поля удалось быстро открыть счет — уже на 12-й минуте первый мяч забил Газинский. Под занавес тайма отличился Черышев, заменивший травмированного Дзагоева.
После перерыва забил еще один вышедший на замену футболист — в середине второго тайма до разгрома дело довел Дзюба. Стоит отметить, что практически всю игру небольшим преимуществом владела команда из Саудовской Аравии, поэтому еще большей неожиданностью стали два пропущенных гола в добавленное время — Черышев оформил «дубль», а итоговый счет со штрафного установил Головин.
5:0 — уверенная победа россиян в дебюте турнира, но впереди их ждут более серьезные соперники — Египет и Уругвай, которые, к слову, сегодня сыграют между собой.
Этим вечером состоятся также два матча в группе В: Марокко — Иран и Испания — Португалия.