В матче-открытии ЧМ-2018 Россия разгромила Саудовскую Аравию

Чемпионат мира по футболу стартовал в Москве на стадионе «Лужники».

Хозяевам поля удалось быстро открыть счет — уже на 12-й минуте первый мяч забил Газинский. Под занавес тайма отличился Черышев, заменивший травмированного Дзагоева.

После перерыва забил еще один вышедший на замену футболист — в середине второго тайма до разгрома дело довел Дзюба. Стоит отметить, что практически всю игру небольшим преимуществом владела команда из Саудовской Аравии, поэтому еще большей неожиданностью стали два пропущенных гола в добавленное время — Черышев оформил «дубль», а итоговый счет со штрафного установил Головин.

5:0 — уверенная победа россиян в дебюте турнира, но впереди их ждут более серьезные соперники — Египет и Уругвай, которые, к слову, сегодня сыграют между собой.

Этим вечером состоятся также два матча в группе В: Марокко — Иран и Испания — Португалия.