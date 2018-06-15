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На Донбасс прибыла гуманитарная помощь из Беларуси

Пятница, 15 июня, 2018

В Краматорск и Северодонецк прибыл гуманитарный конвой из соседней страны. Стоимость груза — 80 тысяч долларов.

«Республика Беларусь поддерживает народ Украины в столь трудное время. Разрешите мне выполнить эту почетную миссию», — заявил Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

«Самый приятный подарок почувствуют дети, когда пойдут в школу. А мы, в свою очередь, желаем вам мира, добра и процветания. Удачи вам!», — пожелал Игорь Сокол, чрезвычайный и полномочный посол Беларуси.

Гуманитарная помощь включает в себя не только продукты, но и две сотни комплектов парт и стульев для школьников, а еще — полсотни холодильников.

По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, мебель и холодильники предназначены для восстановленных школ и медучреждений.

По материалам Подробностей



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