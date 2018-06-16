«Газпром»: исполнение решения по иску «Нафтогаза» приостановлено

В российской компании «Газпром» утверждают, что апелляционный суд в Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза Украины», связанному с транзитом газа через территорию Украины.

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что решение, вынесенное накануне, должно предотвратить дальнейшие попытки «Нафтогаза» добиться ареста активов российской компании за рубежом.

На прошлой неделе суд в Нидерландах арестовал доли в голландских дочерних компаниях «Газпрома» по иску «Нафтогаза». Арест был наложен для исполнения февральского решения Стокгольмского арбитража о взыскании с российской компании более двух с половиной миллиардов долларов компенсации за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов транзитного газа.

Ранее арестовать активы «Газпрома» постановил суд в Швейцарии.

Газпром отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража. Российская корпорация утверждает, что значительная его часть была «написана не арбитрами, а иным лицом».

Радио Свобода