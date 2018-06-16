Украина вышла в мировые лидеры экспорта курятины

В течение первых четырех месяцев текущего года Украина экспортировала 310 тысяч тонн курятины.

Украина попала в первую десятку мировых лидеров по экспорту бройлеров по итогам первых четырех месяцев 2018 года. Об этом говорится в отчете Департамента сельского хозяйства США.

Отмечается, что с января по апрель Украина экспортировала 310 тысяч тонн продукции.

В тройке лидеров оказались Бразилия (3 млн. 875 тыс. тонн), страны ЕС (1 млн. 300 тыс. тонн) и Таиланд (810 тыс. тонн).

В 2017-м году основными покупателями украинской птицы были Нидерланды (на $78,07 млн), Египет (на $65,24 млн) и Ирак (на $42,67 млн).

Бройлеры имеют ценовое преимущество по сравнению с другими видами мяса. Они выступают как альтернатива говядине и свинине, которые находятся в более высоком ценовом сегменте.

Отмечается, что цены на мясо мало подвержены сезонным изменениям и имеют стабильную тенденцию к росту в последние годы.

Напомним, за январь-апрель экспорт продуктов в ЕС вырос на 14% и составил 2,8 миллиарда долларов.

Корреспондент