В Горловке задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства

Возле одного из домов в Калининском районе неизвестный ударил ножом мужчину.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего от колото-резаной раны в область сердца. По «горячим следам» был установлен и задержан ранее судимый местный житель, 1986 г.р., которого и подозревают в убийстве.

Как оказалось, между женами участников конфликта произошла ссора, в результате которой женщины сорвали друг у друга с шеи цепочки. Мужчины попытались уладить конфликт, однако, в итоге сами ввязались в драку. В ходе потасовки и был нанесен смертельный удар ножом.