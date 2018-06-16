В Горловке ежегодно будут отмечать пять граждан, внося их фамилии в Книгу почета

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации от «ДНР».

Как говорится в сообщении, «распоряжением главы администрации Горловка от 21 августа 2015 года № 394-р утверждено положение о Книге почета».

«Книга почета Горловки является формой поощрения отдельных граждан ДНР, военнослужащих, иностранных граждан, коллективов предприятий, организаций, учреждений, заведений, общественных организаций города Горловки за выдающиеся заслуги и вклад в развитие города.

В Книгу почета вносятся фамилии отдельных граждан, военнослужащих, названия предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций Горловки, которые внесли значительный вклад в развитие производства, науки, культуры, искусства, образования, охраны здоровья, спорта и правопорядка, охраны окружающей природной среды, другой деятельности, которая способствует росту благосостояния населения города, его авторитету, за достижения в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, социальной сфере, общественной, благотворительной деятельности и иные заслуги перед республикой, а также по другим основаниям по решению главы администрации Горловки.

Внесение в Книгу почета осуществляется один раз в год до 25 августа и приурочивается ко Дню города. Ежегодно в Книгу Почета вносится не более пяти кандидатов», — отмечается в тексте.