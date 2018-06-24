В «ДНР» хотят возобновить мониторинг подземных вод

Это необходимо для обеспечения экологической безопасности.

«С целью организации надлежащего контроля за уровнем грунтовых вод, недопущения и минимизации негативных явлений, связанных с его изменением, необходимо восстановить систему мониторинга подземных вод», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, «такой контроль будет производиться путем замера уровня грунтовых вод в специальных наблюдательных скважинах, которые также используются для замера температуры и анализа физико-химического состава воды».

Отмечается, что «перспективным местом для проведения мониторинга является территория поселка Алексеево-Орловка под Шахтерском, где подземные воды вышли на поверхность из-за остановки водоотлива на местной шахте».