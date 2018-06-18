В «ДНР» могут сократить число льготных мест в маршрутках

Поручение «разработать законопроект по сокращению числа льготных мест в пригородном транспорте» дал Александр Захарченко.

Оказывается, в «ДНР» 78% пассажиров – льготники и перевозчики просят сократить количество мест для этих категорий до 20%.

Захарченко на встрече с перевозчиками предложил разработать механизм по выходу из сложившейся ситуации, но так, чтобы это не вызвало недовольства у населения.

«В принципе, поддерживаю, но еще раз посмотрим, чтобы это не привело к очередному витку напряженности», — сказал он.