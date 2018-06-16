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Фронтовая Горловка: от обстрела в Зайцево пострадала женщина

Суббота, 16 июня, 2018

Жительница многострадального поселка получила множественные осколочные ранения. Кроме того, в пятницу горожане отмечали проблемы с интернетом.

Сообщается, что около 18 час. в результате обстрела Зайцево из гранатомета была ранена женщина 1939 г. р. Пострадавшую с множественными осколочными ранениями головы, шеи, грудной клетки и конечностей госпитализировали в больницу.

Несколько ранее (еще до полудня) горожане начали сообщать о проблемах с доступом в Интернет. Как объяснили в «ДНР», сбои в работе Всемирной сети вызваны повреждением кабеля магистрального оператора телекоммуникаций в районе Зугрэса. По некоторым данным, во время ремонтных работ специалистами компании «Вода Донбасса» произошел обрыв кабеля в грунте.

Вечером в окрестностях Горловки снова стреляли. После 18 час. и позднее «шумел» север и северо-запад, а ближе к 22 час. тяжелым загремела сторона Светлодарской дуги. Не стихало на этом направлении и после полуночи.

Под Донецком напряженной остается обстановка у Авдеевки и Ясиноватой, возле Марьинки. Неспокойно также под Докучаевском, на мариупольском направлении.



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