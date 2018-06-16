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ЧМ-2018: хет-трик Роналду спас Португалию от поражения

Суббота, 16 июня, 2018

Итоги второго игрового дня.

Вчера состоялись матчи в группе А и В.

Игра Египта и Уругвая не спеша «докатывалась» к нулевой ничьей, когда южноамериканцы решились на штурм и добились своего. На 89-й минуте Хименес таки нашел брешь в обороне соперника и принес своей команде победу — 1:0. Отметим, что лидер египтян Салах на поле так и не появился.

Теперь в группе А у России и Уругвая — по три очка, у Египта и Саудовской Аравии — 0.

По схожему сценарию прошла и игра Ирана с Марокко с той лишь разницей, что моментов здесь было намного меньше. Команды, похоже, уже были согласны на ничью, но навес в штрафную марокканцев неожиданно материализовался в гол, точнее — в автогол. На 90-й минуте Бухаддуз срезал мяч в свои ворота и подарил три очка Ирану, практически лишив шансов Марокко на выход из группы.

Тем не менее, первая ничья в турнире все же состоялась. И какая!

Португалия и Испания наконец-то подарили болельщикам 90 минут настоящего бескомпромиссного футбола с интригой до финального свистка.

На 4-й минуте Роналду заработал пенальти и сам же его реализовал. Испанцы бросились отыгрываться и в середине второго тайма Диего Коста восстановил статус-кво. Были моменты у них и в дальнейшем, причем в одном из них мяч от перекладины, как показалось, угодил в ворота, но арбитр гол не засчитал — по сигналам системы определения гола мяч линию ворот не пересек.

Впрочем, на перерыв команды ушли при счете 2:1 — это Роналду оформил «дубль» благодаря ошибке Де Хеа.

Что говорил в раздевалке новоиспеченный тренер сборной Испании Фернандо Йерро неизвестно, но его подопечные со свистком бросились исправлять ситуацию, что у них получилось блестяще. Сначала второй гол провел Диего Коста, на 55-й минуте замкнувший прострел, а спустя еще три минуты Начо великолепным ударом вывел свою команду вперед. В оставшееся время Португалия ничего не могла сделать из-за уверенных действий соперника, но на 88-й минуте за фол на неутомимом Роналду был назначен штрафной, который легендарный футболист ювелирно воплотил в гол, вогнав мяч в правую «девятку» — 3:3.

В группе В единолично лидирует Иран (3 очка), у Португалии и Испании — под одному, в активе Марокко — 0.

Сегодня состоятся сразу четыре поединка — в группе С Франция сыграет с Австралией, а Перу — с Данией, а в группе  D Аргентина померяется силами с Исландией, а Хорватия — с Нигерией.

 

 



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