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Фронтовая Горловка: суббота тихой не была

Воскресенье, 17 июня, 2018

16 июня бои в окрестностях города велись на протяжении всего дня.

С утра неспокойно было в районе Зайцево, а ближе к полудню и днем периодически стреляли  в стороне Торецка. Как сообщили в Нацполиции Донецкой области, в Южном около 13.40 в своем дворе осколочные ранения грудной клетки и бедра получила местная жительница 1969 г. р. Пострадавшую госпитализировали.

Затем было относительно тихо вплоть до наступления темноты. В дальнейшем, возобновились боестолкновения на севере (район Зайцево и Гольмовского) и северо-западе (ж/м Мичуринский, Изотовский), а после полуночи продолжали стрелять на севере/северо-востоке. Ночью на востоке произошло возгорание. По некоторым данным, сгорел дом и с боевыми действиями ЧП не связано .

Оставалась в субботу сложной ситуация и в районе Верхнеторецкого, под Донецком (Кировский район, а также у Марьинки и Авдеевки), Докучаевском, на мариупольском (от Пикуз до Широкино) и на луганском направлениях (Новотошковское, Золотое).



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