ЧМ-2018: французам помогли технологии, а Месси не спас Аргентину

Итоги третьего игрового дня. Вчера состоялись матчи в группах C и D.



Франция с трудом одолела Австралию — 2:1. Счет был открыт лишь во втором тайме, хотя поначалу казалось, что один из фаворитов быстро подберет ключи к воротам Райана. Помогли выйти вперед французам… технологии. На 58-й минуте после фола на Гризманне судья использовал видеоповтор и назначил пенальти, который сам пострадавший и реализовал. Однако, уже через четыре минуты на табло загорелись 1:1 - Умтити в своей штрафной сыграл рукой и тут судья даже не сомневался указывая на одиннадцатиметровую отметку. Тем не менее Франция таки добилась своего. За десять минут до конца встречи мяч после удара Погба от перекладины ударился за линией и вылетел в поле. Система «Видеогол» подтвердила взятие ворот — 2:1.

В другом матче группы сборная Дании с минимальным счетом обыграла Перу. Первая половина встречи была за европейцами, однако, к голу были ближе перуанцы, но Куэва не реализовал пенальти на последней минуте тайма. После перерыва Юссуф Поульсен вывел свою команду вперед, которой в оставшееся время пришлось обороняться, так как соперник взвинтил темп и создал немало опасных моментов.

Теперь в группе С у Франции и Дании — по три очка, у Австралии и Перу — 0.

В группе D провал постиг Аргентину, которая не смогла обыграть Исландию. На 19-й минуте южноамериканцев вперед вывел Агуэро, но островитяне быстро отыгрались (Финнбогасон, 24 мин.). Уже после перерыва свой шанс неожиданно «запорол» Месси, не сумевший переиграть голкипера с одиннадцатиметрового. Аргентина отчаянно атаковала, но исландцы выстояли — 1:1.

В заключительном матче дня Хорватия по делу оказалась сильнее Нигерии. В середине первого тайма Этебо срезал мяч в свои ворота, а на 71-й минуте Модрич установил итоговый счет, забив пенальти — 2:0

Таким образом, в группе D лидирует Хорватия (3 очка), у Аргентины и Исландии — под одному, в активе Нигерии — 0.

Сегодня состоятся еще три поединка: Коста-Рика — Сербия, Германия — Мексика и Бразилия — Швейцария.