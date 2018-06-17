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На Донбассе необходима международная переходная администрация — Черныш

Воскресенье, 17 июня, 2018

Международная переходная администрация под мандатом ООН на территориях ОРДЛО должна включать в себя военный, полицейский и гражданский компоненты.

Такое мнение в комментарии агентству «Укринформ» высказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«Я предпочел бы даже другой термин. Это не только миротворческая миссия, а так называемая транзитная комплексная администрация», – подчеркнул он.

Черныш считает, что полицейский компонент должен отвечать за охрану имущества, обеспечение правопорядка. Гражданский – заботиться о социальных, культурных, образовательных и других вопросах, а также заниматься вопросом так называемого транзитного правосудия.

«С такой концепцией согласны уже почти все страны, кроме одной – Российской Федерации. Они как раз и сводят миссию манипулятивными технологиями к защите непонятно кого… Наша концепция – это постепенное управление территорией во всех сферах, конечно, с компонентом безопасности», – подчеркнул Черныш. 

По его словам, все компоненты должны внедряться одновременно. Однако общий мандат миссии должен утверждаться резолюцией Совбеза ООН.

Гордон



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