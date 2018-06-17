«Шахтер» укрепляется. И не только игроками

В стане чемпиона Украины рассказали о пополнении команды.

Как сообщил гендиректор донецкого клуба Сергей Палкин, с 1 июля португалец Жозе Боту станет директором департамента селекции клуба. Ранее специалист руководил селекцией лиссабонской «Бенфики», в которой проработал более десяти лет.

Контракт 52-летнего специалиста с «горняками» рассчитан на два года.

Кроме того, ФК «Шахтер» заявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Фернандо Педро. 19-летний футболист в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром (13 мячей) молодежного состава «Палмейраса» в чемпионате штата Сан-Паулу (U20) и дебютировал за первую команду. Также он получил вызов в молодежную сборную Бразилии (U20).

Соглашение клуба с игроком рассчитано на пять лет.