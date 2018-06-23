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Импорт товаров из РФ вырос на треть — Госстат

Суббота, 23 июня, 2018

В целом Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 210 стран мира и экспортировала товаров на 15,5 миллиардов долларов.

Государственная служба статистики сообщила, что импорт российских товаров в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31%.

Согласно отчету по объемам внешней торговли в первом квартале текущего года, общая сумма импорта товаров из РФ достигла 2,5 миллиардов долларов, что составляет 131% к январю-апрелю 2017 года.

При этом объем экспорта в РФ составил 1,1 миллиард долларов (93,6% соответственно).

Структура закупок в РФ в отчете Госкомстата не указывается.

Отрицательное сальдо торговли с РФ составило 1.377 млрд. долл., что вдвое ниже аналогичного показателя 2017 года.

В целом Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 210 стран мира и экспортировала товаров на 15,5 млрд. долларов (112,8% к соответствующему периоду 2017-го), импортировала — на 16,9 млрд. (115,1%).

Отрицательное сальдо составило 1422,9 млн.долл. (в январе-апреле 2017 г. также отрицательное — 968,6 млн.долл.).

Корреспондент



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