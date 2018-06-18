В Горловке задержан очередной вор

33-летний злоумышленник на протяжении двух лет совершал кражи в поселке шахты им. Ленина.

Ранее судимый за аналогичные преступления мужчина после освобождения из мест лишения свободы на путь исправления не встал и продолжил совершать кражи.

Он присматривал частные дома, хозяева которых отсутствовали, как минимум, несколько дней, проникал внутрь и похищал бытовую технику, газовые котлы и другое ценное имущество.

Уже подтверждена причастность подозреваемого к совершению 15 краж.