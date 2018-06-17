С завтрашнего дня под Горловкой снова будет открыт КПВВ

Напомним, в выходные дни 16-17 июня блокпост со стороны «ДНР» не работал в связи с реконструкцией.

Как сообщил глава горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько, переезд на новый КПП «Майорск» уже заканчивается.

По его словам, «создан отдельный коридор (крытый для пешего пересечения, полностью оборудованный лавочками). Сделаны три выделенные полосы под легковой, грузовой автотранспорт и автобусы. Все полосы оборудованы отдельными пунктами оформления документов. Обновлен пункт МЧС и медслужбы. Сделаны разворотные кольца для городского транспорта. Все зоны оборудованы туалетами. Максимально расширено дорожное полотно».

С понедельника, 18 июня, КПП заработает в штатном режиме.