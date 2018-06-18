ЧМ-2018: фавориты теряют очки

Итоги четвертого игрового дня.

Два матча состоялись в группе Е. Сначала Сербия с минимальным счетом обыграла Коста-Рику. Все решил точный удар со штрафного Александра Коларова на 56-й минуте. В другой встрече Бразилия сенсационно не смогла обыграть Швейцарию. На 20-й минуте Коутиньо вывел свою команду вперед, но после перерыва Цубер головой направил мяч в сетку ворот бразильцев и счет стал 1:1. Пентакампеоне как ни старались, вырвать победу не сумели.

В группе Е единолично лидируют сербы — 3 очка, у Бразилии и Швейцарии — по одному, в активе Коста-Рики — 0.

Один матч состоялся вчера в группе F и его результат еще более неожидан.

Немцы, действующие чемпионы мира, и мексиканцы выдали яркую игру, хотя гол был забит всего один. В одной из многочисленных контратак переиграть вратаря удалось Ласано. Германия продолжала доминировать, а Мексика уповала на острые выпады и обе команды имели немало возможностей для взятия ворот, но счет больше не изменился.

0:1 — Бундестим терпит поражение в дебютном матче.

Сегодня состоятся еще три поединка — в группе F Швеция сыграет с Южной Кореей, а в группе G между собой сразятся Бельгия и Панама, Тунис и Англия.