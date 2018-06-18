 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

ЧМ-2018: фавориты теряют очки

Понедельник, 18 июня, 2018

Итоги четвертого игрового дня.

Два матча состоялись в группе Е. Сначала Сербия с минимальным счетом обыграла Коста-Рику. Все решил точный удар со штрафного Александра Коларова на 56-й минуте. В другой встрече Бразилия сенсационно не смогла обыграть Швейцарию. На 20-й минуте Коутиньо вывел свою команду вперед, но после перерыва Цубер головой направил мяч в сетку ворот бразильцев и счет стал 1:1. Пентакампеоне как ни старались, вырвать победу не сумели.

В группе Е единолично лидируют сербы — 3 очка, у Бразилии и Швейцарии — по одному, в активе Коста-Рики — 0.

Один матч состоялся вчера в группе F и его результат еще более неожидан.

Немцы, действующие чемпионы мира, и мексиканцы выдали яркую игру, хотя гол был забит всего один. В одной из многочисленных контратак переиграть вратаря удалось Ласано. Германия продолжала доминировать, а Мексика уповала на острые выпады и обе команды имели немало возможностей для взятия ворот, но счет больше не изменился.

0:1 — Бундестим терпит поражение в дебютном матче.

Сегодня состоятся еще три поединка — в группе F Швеция сыграет с Южной Кореей, а в группе  G между собой сразятся Бельгия и Панама, Тунис и Англия.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования