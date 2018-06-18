Фронтовая Горловка: вечером по-прежнему неспокойно

В воскресенье горловчане о боевых действиях начали сообщать только вечером.

Снова стреляли в районе Зайцево, а с сумерками активизировались бои на светлодарском направлении. После 22 час. стрелковое и гранатометы были слышны на западе/юго-западе.

Уже сегодня утром (ближе к 5 час.) неспокойно было на северных окраинах.

В то же время отмечается, что в регионе в целом, интенсивность боев пошла на спад. Тем не менее, продолжаются столкновения под Докучаевском, на западных окраинах Донецка (Пески), на востоке от Мариуполя, а на Луганщине — в районе Новотошковского и Крымского.