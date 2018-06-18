«Шахтер» подписал контракты с еще двумя футболистами и начал готовиться к новому сезону

Также стало известно, что капитан донецкой команды Дарио Срна все же решил принять предложение «Кальяри».

О переходе хорватского защитника в клуб Серии А сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, но официального подтверждения пока нет.

Тем временем, горняки пополнили свои ряды полузащитником Майконом де Андраде, который по мнению специалистов должен заменить Фреда. Как сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер», 20-летний футболист – воспитанник «Коринтианса», с которым в 2017 году стал чемпионом Бразилии. В триумфальном сезоне Майкон был основным центральным полузащитником «тимао»: 36 матчей, 1 гол и 3 результативных передачи. Соглашение с «Шахтером» рассчитано на 5 лет.

Из киевского «Динамо» на правах свободного агента пришел нападающий Жуниор Мораес. Известный болельщикам футболист в чемпионате Украины провел 117 матчей, забил 57 мячей.

Еще одним новобранцем чемпиона Украины стал вратарь Алексей Шевченко, в последнее время выступавший в составе львовских «Карпат».

Сегодня, 18-го июня, горняки собрались на загородной базе «Святошин» и провели первое занятие. Во вторник и среду «Шахтер» планирует работать в двухразовом режиме. Параллельно футболисты пройдут традиционный медицинский осмотр.

21-го июня команда вылетит на первый учебно-тренировочный сбор.