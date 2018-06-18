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«Нафтогаз» обратился в суд из-за решения в пользу «Газпрома»

Понедельник, 18 июня, 2018

Украинская компания добивается наказания россиян за «нечестные действия».

«Нафтогаз Украины» направил представление в апелляционный суд округа Свеа (Швеция), который по ходатайству российского «Газпрома» принял решение о приостановке процедуры принудительного взыскания долга в 2,6 млрд. долл. с российской компании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в апелляционный суд является, как правило, публичным. Поэтому все желающие могут его прочитать – там есть много чего интересного!», – написал он на своей странице в Facebook.

Витренко уверен, что «Газпром» заплатит долг в полном объеме и возместит все связанные с этим расходы.

«Газпром» нечестным путем пытается не выплачивать этот долг. Пока он только достиг приостановления принудительного взыскания. Мы будем добиваться наказания «Газпрома» за такие нечестные действия. Мы заставим «Газпром» заплатить долг в полном объеме и возместить все связанные с этим расходы», – считает представитель «Нафтогаза».

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