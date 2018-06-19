Фронтовая Горловка: вечером снова шли бои

С наступлением темноты активизировались боевые действия, которые днем местные жители практически не слышали.

По их словам, в обед «шумел полигон», а уже вечером бои возобновились. На протяжении нескольких часов неспокойно было на севере — в стороне Зайцево и Гольмовского, Доломитного и Травневого, где применялось стрелковое и крупнокалиберное вооружение, гранатометы, а позднее — минометы. Также периодически стреляли на западе и юго-западе.

В понедельник неспокойно было под Авдеевкой и Ясиноватой, Докучаевском и на востоке от Волновахи. По-прежнему напряженная обстановка сохраняется и на мариупольском направлении, а на Луганщине который день продолжаются столкновения и обстрелы в районе Новотошковского.