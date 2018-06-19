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ЧМ-2018: на этот раз без сенсация

Вторник, 19 июня, 2018

Итоги пятого игрового дня.

В группе F Швеция с минимальным счетом обыграла Южную Корею. Матч хоть и прошел с заметным преимуществом скандинавов, забить они смогли лишь с пенальти (Гранквист). Отметим, что одиннадцатиметровый был назначен судьей после просмотра видеоповтора — это уже третий подобный случай на турнире.

В этой группе впереди Швеция и Мексика, у Германии и Южной Кореи очков пока нет.

Бельгия смогла сломить сопротивление Панамы лишь после перерыва, причем после гола Мертенса «дублем» отличился Лукаку — 3:0.

Англия вырвала победу над Тунисом лишь в добавленное врем. Счет в матче на 11-й минуте открыл Кейн и, учитывая активность родоначальников футбола, казалось, что здесь уже все ясно. Однако, вскоре британцы почему-то сникли, а вот Тунис активизировался и в одном из эпизодов получил шанс отыграться в виде назначенного пенальти, который реализовал Сасси. В дальнейшем, игра у Англии разладилась и они подолгу не могли вывести партнеров на ударную позицию, но все же добились своего. Неутомимый капитан Харри Кейн уже на 91-й минуте принес своей команде победу — 2:1.

Теперь в группе G у Бельгии и Англии — по три очка, у Туниса и Панамы — 0.

Сегодня поединками в группе Н завершится первый тур (Польша — Сенегал, Колумбия — Япония) и возьмет свое начало второй тур (Россия — Египет).



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