Порошенко внес в Раду закон об Антикоррупционном суде

Как сообщила во вторник, 19 июня, пресс-служба главы государства, данный документ президент определил как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента.

«Президент Петр Порошенко в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины «О создании Высшего антикоррупционного суда», – говорится в сообщении.

Цель проекта закона – выполнение требований Конституции Украины, закона «О Высшем антикоррупционном суде» и закона «О судоустройстве и статусе судей» для начала деятельности Антикорсуда.

Докладывать законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

Корреспондент