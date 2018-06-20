СМИ: “Стирол” — зона отчуждения

С 2014-го года завод частично прекратил свою деятельность и потерял всевозможные связи с внешним миром и потенциальными клиентами. Предприятие переживало и продолжает переживать смутные времена. С момента остановки «министр промышленности ДНР» Алексей Грановский уже четыре раза “запускал” на словах завод, но все осталось по-прежнему и никак не может сдвинутся с мертвой точки.

После провальных запусков и отсутствия вышеуказанных аспектов, руководство самопровозглашенной республики во главе с Захарченко решило пересмотреть целесообразность “поднятия” завода на прежний уровень, ибо балласт им тоже не нужен. 18 января, руководство, во главе с его председателем М. Чепаком, передало военным формированиям «ДНР» “национализированный” “Стирол”.

Также поднимался вопрос об утилизации отходов и готовой продукции завода. Здесь дела обстоят намного хуже, в связи с наложенными санкциями и отсутствием поддержки за рубежом, у предприятия нет возможности ни реализовать свою продукцию, ни провести детоксикацию отходов и их полную ликвидацию. Если закрыть завод и оставить химические отходы (аммиак и селитру) на производстве, то со временем пары попадут в атмосферу. Если вдруг рядом зажжется спичка, не говоря уже выстрелах и взрывах в связи с постоянными боевыми действиями, последствия станут непредсказуемыми.

На заводе уже был горький опыт с утечкой аммиака с цехов завода. В 2013 году из-за этого произошел мощный взрыв, где погибло 6 человек и 26 пострадало. При том запасе химических веществ (а это 4 года нереализованной продукции и отходов), которые находятся на заводе, выброс при взрыве может накрыть всю Горловку и близлежащие населенные пункты.

В свою очередь, бывшие работники концерна, попавшие под “пресс” «МГБ ДНР» еще в мае 2017 года, рассказали, что у завода нет возможности ликвидировать все химикаты на производстве и бытует мнение, что руководство “Стирола” совместно с нынешними властями ОРДО нашли “решение” этой проблемы. Они планируют вывезти все химвещества на закрытые и затопленные шахты, где их и сбросить.

Если только у кого-то из этих опальных безрассудных чиновников и военных руководителей хватит ума это совершить, то сказать, что это будет просто отравление почвы – это ничего не сказать. C ликвидацией экологической катастрофы вряд ли кто-то сможет помочь, так как Захарченко не даст возможности попасть на территории республики представителям Украины или других европейских стран, а Россия первая умоет руки, ибо не захочет рисковать жизнью и здоровьем своих МЧСников и “не лезет” в дела соседних стран. В «ДНР» нет ни специалистов, ни оборудования для ликвидации последствий техногенных катастроф: загрязнения почвы с последующей дератизацией плодородной земли; загрязнения грунтовых вод, заражения ядовитыми парами и газами атмосферы. И это только часть того всего, что может произойти в регионе.

В местных СМИ уже появилась информация о возросшем количестве заболеваний, связанных с экологическими проблемами, такие как кишечно-желудочные заболевания (по которым недавно «Минздрав ДНР» проводил профилактику), туляремия, и раковые опухоли. Политика резки на металл и затопление шахт уже сказывается на здоровье жителей Донбасса, если власти продолжат и дальше проводить такие захоронения, то уже в скором будущем некогда великий регион превратиться в новую зону отчуждения.