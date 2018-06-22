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Рева объяснил почему у украинцев низкие зарплаты

Пятница, 22 июня, 2018

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, статистика, согласно которой у украинцев самая низкая зарплата в Европе, а чуть меньше половины ее уходит на оплату коммунальных услуг, не учитывает теневые доходы населения.

Об этом он заявил в интервью на одном из телеканалов.

«Есть ложь, есть наглая ложь, а есть математическая статистика. Правда в том, что у нас 40% экономики в тени. Если бы мы учитывали реальные доходы наших граждан — не те, что задекларированы, а те, что реально есть, — были бы совсем другие статистические данные», — рассказал Рева, отметив, что статистика оперирует официальными данными.

«Если мы позволяем людям не декларировать доходы и жить в условиях «тени», то за это отвечает, в первую очередь, власть. Потомку что человек работает в том правовом поле которое есть. Если правовое поле позволяет это делать, кто в этом виноват? Только власть», — подчеркнул министр.



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