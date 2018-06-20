ЧМ-2018: Россия первой вышла в плей-офф

Итоги шестого игрового дня.

В группе Н, матчами которой завершался первый тур группового турнира, неожиданно оступились Польша и Колумбия.

Южноамериканцы, встречавшиеся с Японией, уже на 4-й минуте остались в меньшинстве — защитник Карлос Санчес отбил летевший в ворота мяч и не только покинул поле, но и заработал пенальти, который четко реализовал Кагава.

Справедливости ради отметим, что колумбийцы не сдались и играли так, что казалось, команды находятся в равных условиях. Их усилия в итоге материализовались в гол под занавес первого тайма (Кинтеро). Однако, после перерыва прибавила в движении уже Япония и на 73-й минуте, азиаты снова вышли вперед (Осако). Колумбия из последних сил пошла на штурм, но вырвать ничью не смогла — 1:2.

В другом матче Польша, несмотря на игровое преимущество, с таким же счетом уступила Сенегалу. На 38-й минуте мяч после удара Гейе срикошетил от Ционека и закатился в ворота, а на 61-й минуте Крыховяк сделал «подарок» Ньянгу и тот, обыграв вратаря, забивал уже в пустые ворота. Пропустив второй гол игра поляков развалилась и несколько минут они приходили в себя, но когда пришли — создали несколько опасных моментов, реализовать из которых удалось лишь один. За пять минут до конца встречи Крыховяк точно замкнул навес. В оставшееся время Польша атаковала большими силами, но африканцы в обороне больше не ошибались.

Таким образом, в группе Н лидируют совсем не те, кого ожидали видеть эксперты на вершине таблицы — у Японии и Сенегала в активе по три очка, Польша и Колумбия — пока без очков.

В группе А был сыгран один матч, который открыл второй тур. Россия обыграла Египет со счетом 3:1. Первый тайм прошел в равной борьбе и для египтян ничего не предвещало беды, но сразу после перерыва мяч в свои ворота срезал капитан команды Ахмед Фатхи. Россияне сполна воспользовались растерянностью соперника и еще дважды поразила ворота (Черышев, Дзюба). Египет смог ответить лишь «голом престижа» (с пенальти отличился Салах).

3:1 — Россия первой оформила путевку в 1/8 финала, для хозяев поля это первый в истории выход из группового турнира чемпионата мира.

Сегодня состоятся еще три поединка — в группе А Уругвай сыграет с Саудовской Аравией, а в группе В Португалия померяется силами с Марокко, а Испания — с Ираном.