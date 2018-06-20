 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

ЧМ-2018: Россия первой вышла в плей-офф

Среда, 20 июня, 2018

Итоги шестого игрового дня.

В группе Н, матчами которой завершался первый тур группового турнира, неожиданно оступились Польша и Колумбия.

Южноамериканцы, встречавшиеся с Японией, уже на 4-й минуте остались в меньшинстве — защитник Карлос Санчес отбил летевший в ворота мяч и не только покинул поле, но и заработал пенальти, который четко реализовал Кагава.

Справедливости ради отметим, что колумбийцы не сдались и играли так, что казалось, команды находятся в равных условиях. Их усилия в итоге материализовались в гол под занавес первого тайма (Кинтеро). Однако, после перерыва прибавила в движении уже Япония и на 73-й минуте, азиаты снова вышли вперед (Осако). Колумбия из последних сил пошла на штурм, но вырвать ничью не смогла — 1:2.

В другом матче Польша, несмотря на игровое преимущество, с таким же счетом уступила Сенегалу. На 38-й минуте мяч после удара Гейе срикошетил от Ционека и закатился в ворота, а на 61-й минуте Крыховяк сделал «подарок» Ньянгу и тот, обыграв вратаря, забивал уже в пустые ворота. Пропустив второй гол игра поляков развалилась и несколько минут они приходили в себя, но когда пришли — создали несколько опасных моментов, реализовать из которых удалось лишь один. За пять минут до конца встречи Крыховяк точно замкнул навес. В оставшееся время Польша атаковала большими силами, но африканцы в обороне больше не ошибались.

Таким образом, в группе Н лидируют совсем не те, кого ожидали видеть эксперты на вершине таблицы — у Японии и Сенегала в активе по три очка, Польша и Колумбия — пока без очков.

В группе А был сыгран один матч, который открыл второй тур. Россия обыграла Египет со счетом 3:1. Первый тайм прошел в равной борьбе и для египтян ничего не предвещало беды, но сразу после перерыва мяч в свои ворота срезал капитан команды Ахмед Фатхи. Россияне сполна воспользовались растерянностью соперника и еще дважды поразила ворота (Черышев, Дзюба). Египет смог ответить лишь «голом престижа» (с пенальти отличился Салах).

3:1 — Россия первой оформила путевку в 1/8 финала, для хозяев поля это первый в истории выход из группового турнира чемпионата мира.

Сегодня состоятся еще три поединка — в группе А Уругвай сыграет с Саудовской Аравией, а в группе В Португалия померяется силами с Марокко, а Испания — с Ираном.

 



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования