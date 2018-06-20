Фронтовая Горловка: вечером шли бои на северных и южных окраинах

Ситуация в окрестностях города остается неспокойной.

О боевых действиях горловчане начали сообщать ближе к 19 час. По их словам, в стороне шахты им.Гагарина кроме стрелкового и крупнокалиберного вооружения сначала были слышны гранатометы, а чуть позже и исходящие потяжелее.

Вскоре «зашумел» и юго-запад (Широкая Балка), где кроме прочего очевидцами фиксировалась работа БМП. Также горожане сообщали о перемещении в городе военной техники. После наступления темноты активнее всего стреляли на севере (Зайцево).

Под Донецком наиболее неспокойно было в районе Авдеевки и Песков. По-прежнему продолжаются боевые действия на востоке Мариуполя.