Стычки под Радой. О чем договорились с властями

Во вторник под парламентом произошли столкновения протестующих против отмены льгот ветеранам. Геращенко сообщила о достижении договоренностей.

В центре Киева под Верховной Радой произошли столкновения ветеранов АТО и войны в Афганистане, шахтеров и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Протестующие прорвали оцепление полиции и заблокировали выходы. Они требовали отменить монетизацию льгот и увеличить компенсации ветеранам-инвалидам. Корреспондент.net собрал подробности.

Столкновения под Радой

Около 10 утра ветераны войны в Афганистане перекрыли в центре Киеве улицу Грушевского, выдвигая к власти социальные требования.

Вскоре под стенами Рады произошли столкновения между полицией и митингующими. Участники акции прорвали кордон и попытались войти в здание парламента.

СМИ сообщили о применении протестующими дубинок, бутылок с водой и слезоточивого газа против правоохранителей. Митингующие уверяют, что силу против полиции применяли только провокаторы.

В связи с митингом в Верховной Раде усилили меры безопасности. Прибыли дополнительные правоохранители, одетые в полную амуницию. Всего около 500 человек.

При этом начальник управления государственной охраны Валерий Гелетей сообщил, что парламент работает в штатном режиме.

По данным полиции, собралось 1,5 тысячи митингующих. Протестующие сообщают, что их собралось 10 тысяч, позже сообщалось о четырех тысячах.

Правоохранители сообщают о задержании двоих человек. Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, в результате столкновений под Радой пострадали пять правоохранителей.

После 14.00 люди начинают расходиться. Однако некоторые шахтеры остаются под зданием Рады, стучат касками по плитке и скандируют «Зарплату!».

Требования протестующих

Ветераны войны в Афганистане против монетизации транспортных льгот — на проезд им выделяют 72 гривны в месяц. Также у них забирают санаторий.

Ликвидаторам Чернобыльской аварии сократили льготы. В специализированных больницах их лечат платно. На питание выделяют шесть гривен в день. Пенсии у ликвидаторов инвалидов ниже минимальных.

Пенсионеры-силовики и военные требуют пересчета пенсий — 1500 надбавки. Ветеранам-инвалидам увеличение компенсаций до 6-8 прожиточных минимумов

Шахтерам два месяца не выплачивают зарплаты. Долг перед горняками, которые трудятся на государственных предприятиях, составил 750 миллионов гривен. Они требуют принять законопроект 8362 о бюджетной поддержке угольной отрасли.

О чем договорились

Один из участников акции протеста Владимир Тимофеев, представитель фонда инвалидов Афганистана, рассказал, что делегация от митингующих заходила утром в Раду, но ее не приняли, поэтому было принято решение идти на штурм.

К митингующим вышла вице-спикер Рады Ирина Геращенко, помросила создать инициативную группу и сообщила, что она и Андрей Парубий готовы обсудить все их требования после 12.00, а затем сообщить результаты переговоров участникам акции.

СМИ сообщают, что Ирине Геращенко удалось достичь договоренностей с протестующими. По ее словам, она выступит в парламенте со своим отчетам, озвучит требования митингующих к кабинету министров в пятницу, на «часе вопросов», а также поспособствует встрече профильных министров с представителями протестующих.

Нардеп также обещает, что начиная со среды, 20 июня, в комитетах Верховной Рады будут проходить заседания по всем вопросам и требованиям митингующих.

Она также пообещала выработать реалистичный план изменений в бюджет-2019. По результатам переговоров, актив митингующих организаций через месяц проверит выполнение своих требований.

Реакция властей

Народный депутат Антон Геращенко заявил, что мирную акцию под стенами Рады пытались превратить в кровавую провокацию.

«Никому не разрешается бить сотрудников полиции, задача которых охранять общественный порядок. В ближайшее время руководители этой акции будут способствовать тому, чтобы она закончилась мирно. Мы не допустим больше никаких нарушений общественного порядка», — подчеркнул Геращенко.

Глава Комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар убеждена, что определенные политические силы захотят воспользоваться митингами под Радой в своих целях.

«Перед выборами количество таких митингов будет расти. Разные политические силы хотят использовать подобные истории», — сказала она.

Прокомментировал митинг под Радой и советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Люди имеют право провозглашать свои требования, но ни в коем случае нельзя допускать откровенных, грубых правонарушений, которые сегодня пытались осуществить», — убежден он.

Народный депутат Украины от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко назвал митинг под Радой народной забавой.

«Это народная забава и это делают время от времени. Я понимаю людей. Они пришли не потому, что у них все супер. Когда у людей все в порядке, они не ходят в Верховную Раду», — подчеркнул он

Корреспондент