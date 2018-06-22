В Донецке появились ядовитые змеи

Об этом сообщили нынешние власти от «ДНР».

«В администрацию Буденновского района поступило коллективное обращение жителей, проживающих по улицам: Классона, Искры, Оршанской, Тружеников, Нечаева, Енисейской по вопросу появления на территории жилого сектора частной застройки ядовитых змей. Жители указанных улиц обеспокоены значительным увеличением популяции ядовитых змей», — говорится в сообщении.

Жителям города рекомендовано быть внимательными и бдительными во время прогулок, пикников, при работе на земельных участках во дворах и дачах.