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В Донецке появились ядовитые змеи

Пятница, 22 июня, 2018

Об этом сообщили нынешние власти от «ДНР».

«В администрацию Буденновского района поступило коллективное обращение жителей, проживающих по улицам: Классона, Искры, Оршанской, Тружеников, Нечаева, Енисейской по вопросу появления на территории жилого сектора частной застройки ядовитых змей. Жители указанных улиц обеспокоены значительным увеличением популяции ядовитых змей», — говорится в сообщении.

Жителям города рекомендовано быть внимательными и бдительными во время прогулок, пикников, при работе на земельных участках во дворах и дачах.

На территории Донбасса встречается два вида ядовитых змей: обыкновенная и степная гадюка. Наиболее крупная из них — обыкновенная. Длина ее иногда достигает 80 см. Кожа размыто-коричневого или серо-голубого цвета. Голова треугольной формы. От глаз к уголкам рта тянутся темные полосы. Глаза змеи красного цвета с вертикальным зрачком. Наиболее характерным отличительным признаком ее является зигзагообразный темно-бурый рисунок на спине и такого же цвета небольшие пятна по бокам.



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