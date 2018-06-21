Фронтовая Горловка: ночью гремело тяжелое

После наступления темноты интенсивность огня возросла.

В первой половине среды и днем неспокойно было на западе Горловки, где активно стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а южнее (в направлении Новгородского и Широкой Балки) применялась зенитная установка.

Слышали местные жители боевые действия и вечером. Еще до наступления сумерек зашумел север, а позднее «воевал» запад. После 21 час. мощно загрохотало и светлодарское направление. Ночью продолжались обстрелы на западе, сложная ситуация сохранялась и на севере Горловки.

Уже сегодня утром фиксировались столкновения на западе/юго-западе.

Также в среду по-прежнему стреляли под Донецком (Ясиноватая-Авдеевка-аэропорт, а также в стороне Марьинки) и на востоке от Мариуполя.

На луганском направлении, как и раньше, наиболее интенсивно стреляют в районе Новотошковского и Золотого (севернее Первомайска и Кировска).