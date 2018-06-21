ЧМ-2018: когда отметить хочется проигравших

Итоги седьмого игрового дня.

Вчера состоялись три матча в группе А и В.

Сборная Уругвая, казалось бы, закономерно обыграла Саудовскую Аравию, но сделала это так натужно, что после финального свистка ее игроки радовались победе, как будто обыграли более грозного соперника. Победу с минимальным счетом своей команде принес Луис Суарес, отличившийся в середине первого тайма. Саудиты пытались отыграться, но в атаке им явно не хватает мастерства.

Таким, образом, третий тур в этой группе превратился в формальность — у России и Уругвая в активе по 6 очков, обе команды гарантировали выход из группы и в очной встрече они выяснят кто займет первую, а кто вторую строчки турнирной таблицы. Египет и Саудовская Аравия лишь в следующем матче между собой смогут набрать первые очки на турнире, но в любом случае после него отправятся домой.

В группе В, несмотря на явных фаворитов, ситуация несколько запутанней и все решится в следующем туре. Вчера Португалия и Испания с трудом обыграли Марокко и Иран соответственно, которые дали настоящий бой именитым соперникам и именно их игру хочется отметить больше чем победителей. В каждом матче также было забито лишь по одному голу.

Португалию снова спас Роналду, который забил уже на 4-й минуте. Лидер команды провел уже четвертый гол и продолжает лидировать в списке бомбардиров. Марокканцы практически все время шли вперед, а в конце встречи даже устроили настоящий штурм, создали немало моментов, но в «рамке» безупречно действовал голкипер Патрисиу.

Не менее напряженный матч выдали Испания и Иран. Автором победного мяча стал Диего Коста, который на 58-й минуте заставил ошибиться защитников и один из них выбивая мяч попал в испанца, после чего собственно и состоялся гол. Однако, иранцы не только не опустили руки, но и прижали соперника к своим воротам. В оставшееся время команда из Персидского залива создала несколько опасных моментов, в одном из которых даже сравняла счет, но арбитры с помощью системы VAR взятие ворот Де Хеа не засчитали…

После двух туров в группе В лидируют сборные Испании и Португалии — у них по по четыре очка и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей. У Ирана — 3, а вот в активе Марокко — очков нет и из группы африканцы уже не выйдут. В последнем туре путевку в плей-офф еще может завоевать Иран, но для этого надо выполнить сверхзадачу — обыграть португальцев.

Сегодня состоятся еще три поединка — в группе С Дания сыграет с Австралией, а Франция -с Перу, а в группе D Аргентина померяется силами с Хорватией.