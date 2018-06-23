Фронтовая Горловка: при ограблении женщине сломали руку

Нападение на горловчанку произошло в Центрально-Городском районе.

Местная жительница, 1948 г. р., снимала наличные в банкомате, что увидел злоумышленник. Он проследил за ней и напал, когда женщина зашла в подъезд. Пенсионерка пыталась оказать сопротивление, но применив силу, мужчина отобрал сумку.

Установлено, что задержанный не так давно освободился из мест лишения свободы. Потерпевшая, тем временем, госпитализирована с переломом руки.

Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшей, составила около 6 тысяч рублей.