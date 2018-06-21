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Кабмин утвердил генерала СБУ Куця главой Донецкой ОВГА, – Жебривский

Четверг, 21 июня, 2018

Кандидатуру Александра Куця в ближайшее время рассмотрит президент.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру генерала СБУ Александра Куця главой Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА).

Об этом в эфире «5 канала» сообщил бывший глава Донецкой ВГА, аудитор НАБУ Павел Жебривский.

«Секретов нет. Сегодня (20 июня) Кабмин утвердил генерала Куця на должность. Надеюсь, в ближайшее время президент рассмотрит, выдаст указ», – сказал Жебривский.

Куць занимал должность начальника управления СБУ в Донецкой области. В августе 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Куця начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

Перед увольнением Порошенко наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.

Несколько дней назад Павел Жебривский попросил об отставке с должности главы Донецкой ОВГА.

Павел Жебривский возглавлял Донецкую ОВГА с 11 июня 2015 года. Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в Краматорске.

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