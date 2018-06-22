Фронтовая Горловка: ближе к полуночи били из тяжелого

Пятница, 22 июня, 2018
Как сообщалось ранее, вчера боевые действия в окрестностях города начались с самого утра.
В дальнейшем, около полудня неспокойно было на западе. О боях на этом направлении горожане сообщали и после 15 час. Приблизительно в это же время активизировались север и и северо-восток.
Затем, после относительного затишья, с наступлением темноты бои возобновились на севере/северо-западе, а позднее было слышно одиночное тяжелое. Продолжали стрелять и после полуночи.
Сегодня, 22 июня, с самого утра громко было на севере Горловки.
Под Донецком наиболее неспокойно было на западных окраинах. В четверг бои также продолжались восточнее Мариуполя и под Новотошковским в Луганской области.