Скорбь, подвиг, боль: в Украине чтят память жертв Второй мировой войны

Семьдесят семь лет назад 22 июня начался самый масштабный этап Второй мировой войны, впоследствии получивший название Великая отечественная.

Произошло нападение Германии на Советский Союз. Именно с 22 июня начался печальный отсчет кровопролитных дней и ночей, который закончился лишь спустя четыре года, в мае 1945 года.

Как появился День скорби и почтения памяти жертв войны?

День памяти был установлен в Украине указом президента Леонида Кучмы от 17 ноября 2000 года.

Его цель: «Всенародное почтение памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., их подвига и жертвенности».

Потери Украины в ходе Второй мировой войны

Спустя 77 лет ученым так и не удалось прийти к единой цифре относительно общих потерь как СССР, так и Украины.

Цифры разнятся, но ужасают своим масштабом. В феврале 2017 года в России были обнародованы новые данные о потерях СССР, основанные на рассекреченных документах Министерства обороны России.

По ним общее число жертв войны составляет 41 млн 979 тыс. человек, но это также лишь приблизительные данные.

Прямые человеческие потери Украины — 8-10 млн. Из них 3,5–4 млн украинцев погибли в рядах Красной армии.

В ходе войны было разрушено и сожжено 714 городов и поселков городского типа, свыше 28 тыс. сел, cвыше 16 тыс. промышленных предприятий, почти 33 тыс. школ и других учебных заведений.

Без жилья остались более 10 млн человек.

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